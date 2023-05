Harter Wettbewerb um Durian-Exporte

Von: Björn Jahner | 28.05.23

BANGKOK: Die thailändischen Durian-Farmer wurden dringend aufgefordert, die hohe Qualität ihrer Früchte aufrechtzuerhalten, da sie auf dem lukrativen chinesischen Markt einer wachsenden Konkurrenz durch Durian-Exporteure aus Vietnam und den Philippinen ausgesetzt sind.

Diese Warnung wurde vom Generaldirektor der Abteilung für internationale Handelsförderung, Phusit Ratanakul Sereroengrit, ausgesprochen.

Laut Khun Phusit zeige ein Bericht des Handelsförderungsbüros im chinesischen Nanning, dass die Großhandelspreise für Durian-Früchte in China Anfang dieses Monats gefallen seien.

Der Durian-Preis in China fiel Anfang Mai vor allem aufgrund eines erhöhten Angebots an Früchten, nachdem die chinesischen Großhändler ihre Importe aus Vietnam und den Philippinen erhöht hatten, heißt es in dem Bericht. Zu Beginn dieses Monats fielen die Preise für thailändische Mon-Thong-Durian-Früchte auf 36 bis 48 Yuan (177 bis 266 Baht) pro Kilo.

Lesen Sie auch: Thailand ist Durian-Exportweltmeister

Der Preis für Mon-Thong-Durians aus Vietnam lag zwischen 32 und 41 Yuan pro Kilo, während der Preis für Puyat-Durians von den Philippinen zwischen 37 und 45 Yuan pro Kilo lag, so der Bericht.

Der Preis für thailändische Durian-Früchte stieg bis Mitte Mai wieder auf 52 bis 58 Yuan pro Kilo, vor allem weil die Erntesaison in den östlichen Provinzen zu Ende ging, so der Bericht.

„Obwohl die Konkurrenz für thailändische Durians in China zugenommen hat, sind die Auswirkungen noch nicht gravierend“, betonte Khun Phusit und fügte hinzu: „Aber die thailändischen Exporteure sollten die Qualität ihrer Früchte aufrechterhalten, bis sie in die Hände der Käufer gelangen, um ihren guten Ruf zu bewahren und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“

Letztes Jahr importierte China 825.000 Tonnen Durian-Früchte im Wert von 4,03 Milliarden US$, wobei 94,55 Prozent (780.000 Tonnen) aus Thailand kamen.

Dem Bericht aus Nanning zufolge ist die Durian-Einfuhr über den Grenzübergang nahe der südchinesischen Stadt in diesem Jahr gestiegen.

Von Januar bis März wurden insgesamt 61.000 Tonnen Durian-Früchte über den Grenzübergang eingeführt, im April waren es 60.000 Tonnen.