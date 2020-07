Gemeinsam stark für Pattayas Menschen in Not: Hells Angels und Bandidos MC. Foto: Staub

PATTAYA: Bei den Motorradclubs Hells Angels und Bandidos dürften die meisten Menschen zuallererst an harte, tätowierte Kerle und organisierte Kriminalität denken. Das ein Teil der Rocker jedoch auch durch oftmals vergessene Grundwerte wie Loyalität, Hilfsbereitschaft und Solidarität in Erscheinung tritt, findet in der breiten Öffentlichkeit dahingegen kaum Beachtung. Die Lebensmittelverteilaktion für an Not leidende Menschen in Pattaya am 17. Juli in der Soi Khao Noi ist hierfür ein Paradebeispiel.

Mehr als 1.000 Menschen standen am letzten Freitag in der Soi Khao Noi Schlange, um Lebensmittel zur Selbstzubereitung in Empfang zu nehmen. Foto: Jahner

Auch wenn die Beschränkungen im Rahmen der Notstandsgesetzgebung zur Unterdrückung des Coronavirus weitestgehend aufgehoben sind und die Menschen probieren, ihr alltägliches Leben nach Corona wieder in den Griff zu bekommen, ist die Armut in der Gesellschaft noch immer groß, was nicht zuletzt auch die Arbeitslosenquote von mehr als 10 Millionen Menschen im Land verdeutlicht, die im Zuge der Pandemie in die Erwerbslosigkeit stürzten.

Für die Hilfsaktion zogen die Hells Angels und Bandidos MC an einem Strang und trugen gemeinsam die Kosten. Foto: Jahner

Während vor einem Monat noch Essensausgaben an Notleidende in vielen Gebieten der Stadt fast täglich organisiert wurden, ist die Zahl der Hilfsaktionen seit Anfang Juli stark gesunken, was jedoch nicht heißt, dass keine Not mehr herrscht, weshalb sich die Hells Angels und Bandidos zusammengesetzt und entschieden hatten auch jetzt in der Nach-Corona-Phase zu helfen. Dass die Rocker mit ihrer Einschätzung der Lage nicht falsch lagen, bewies das hohe Menschenaufkommen.

Verteilt wurden ausschließlich Kochutensilien und Lebensmittel zur Selbstzubereitung zuhause. Besonders stolz sind beide Clubs darauf, dass an diesem Tag niemand der 1.000 Menschen unversorgt nach Hause gehen musste. Foto: Jahner

Mehr als 1.000 Hilfsbedürftige standen bereits mehrere Stunden vor Beginn der Lebensmittelausgabe Schlange. Verteilt wurden mehr als 1.000 Kilogramm Reis, Speiseöl, Fischkonserven, Instantnudeln, Trinkwasser, Fischsauce und andere Nahrungsmittel zur Selbstzubereitung. Die Kosten wurden von beiden Clubs gemeinsam getragen, zum Teil durch Spenden ihrer Mitglieder sowie durch Zuschüsse aus den Clubkassen.