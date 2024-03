PATTAYA: Am Samstag, 23. März wird die Beach Road auf der Höhe zur Pattaya-Klang-Abzweigung erneut Schauplatz des „Happy Holi Festival of Colors“ sein, das bereits zum zweiten Mal in Folge in der Touristenmetropole gefeiert wird.

Tausende von Menschen aus Indien, verschiedenen Ländern und Thailand werden erwartet, um an den farbenfrohen Festlichkeiten teilzunehmen. Organisiert von der Thai Indian Pattaya Business Association (TIPBA) und der Indian Community Pattaya Association (ICP) mit der Unterstützung der Stadt Pattaya und mehrerer Sponsoren, hat das Festival das Ziel, indische Traditionen zu feiern und den Tourismus zu fördern.



Die Veranstaltung besteht aus zwei Hauptbereichen, die die Vielfalt und den Reichtum der indischen Kultur widerspiegeln: In der hinduistischen religiösen Zone werden Rituale und Zeremonien durchgeführt, die die kulturelle Bedeutung von Holi betonen. Hier können die Besucher tiefer in die religiösen Aspekte des Festes eintauchen. In der Unterhaltungszone hingegen können die Teilnehmer mit organischen Farbspritzern spielen und gleichzeitig Live-Musik, Tanz sowie kostenlose indische Speisen und Getränke genießen.



Die Atmosphäre verspricht lebhaft und festlich zu sein, ähnlich dem berühmten thailändischen Songkran-Festival. Die farbenfrohen Pulver, die während des Holi-Festes verwendet werden, werden aus natürlichen Quellen gewonnen, darunter Pflanzen wie Ringelblumen, Rote Bete und Kurkuma. Diese lebendigen Farben symbolisieren die Ankunft des Frühlings und den Sieg des Guten über das Böse.



Parallel zum Happy Holi Festival findet ein indisches Essensfestival statt, das drei Tage lang – von Freitag, 22. März bis Sonntag, 24. März – dauert. Das Happy Holi Festival of Colors und das Essensfestival bieten eine einzigartige Gelegenheit für Menschen verschiedener Kulturen, die Freude am Leben zu teilen.