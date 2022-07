Von: Björn Jahner | 14.07.22

PATTAYA: Nach Aussage der Behörden blieb der große Besucheransturm zum Beginn des langen Feiertagwochenendes am Mittwoch am Hafen Bali Hai in Süd-Pattaya aus. So setzten deutlich weniger Inlandstouristen von Pattayas Festlandhafen nach Koh Larn über, vermutlich wegen des schlechten Wetters.

Nach Angaben des Pattaya Marine Department wurden am Hafen Bali Hai nur 2.503 Touristen gezählt – hauptsächlich Thais, Inder, Koreaner und Vietnamesen – die zwischen 06.00 und 12.00 Uhr morgens nach Koh Larn übersetzten, normalerweise ein beliebtes Reiseziel an langen Wochenenden.

Die Beamten am Pier führten das Ausbleiben der Touristen auf das schlechte Wetter zurück, da es in Pattaya in den letzten Tagen häufig geregnet hatte und der Seegang hoch war. Sie hoffen jedoch, dass an den verbleibenden Tagen des Feiertagswochenendes mehr Touristen Pattaya und Koh Larn besuchen werden.