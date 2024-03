Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

Die thailändische Polizei wartet am Pier in Sattahip, Chon Buri, auf die Inspektion eines der fünf beschlagnahmten Schiffe mit unversteuertem Öl. Foto generiert von OpenAI's DALL·E

PATTAYA: Die thailändische Polizei meldet einen bedeutenden Fund von 400.000 Litern geschmuggeltem Öl nahe Pattaya im Golf von Thailand. Der Coup gelang den Behörden vor der Küste des Bezirks Sattahip, südöstlich von Pattaya. Am frühen Morgen des 19. März konnten fünf Schiffe mit unversteuertem Öl gestoppt werden.

In der Nähe des beliebten Touristenziels Pattaya hat die thailändische Küstenwache einen bedeutenden Schlag gegen Ölschmuggler geführt. Vor der Küste des Bezirks Sattahip, konnten insgesamt 400.000 Liter geschmuggeltes Öl sichergestellt werden. Die Aktion war Teil einer gemeinsamen Patrouille der Marinepolizei und der Verbrechensbekämpfungsdivision.

In den frühen Morgenstunden des 19. März wurden die Schiffe etwa 100 Seemeilen von der Küste Sattahips entdeckt. Die Überprüfung ergab, dass die Schiffe gemeinsam mehr als 400.000 Liter unversteuertes Öl beförderten. Daraufhin wurden die Schiffe und ihre Besatzungen festgenommen und die illegale Fracht beschlagnahmt.

Festnahmen vor Pattayas Küsten

Die Besatzungsmitglieder der fünf Schiffe wurden in Gewahrsam genommen und der Zuständigkeit der Sattahip-Polizei übergeben. Die juristischen Verfahren sind im Gange, während die Polizei die Ermittlungen ausweitet, um weitere an dem Schmuggel Beteiligte zu identifizieren.

Die Entdeckung und die Konfiszierung des Schmuggelöls sind ein Zeugnis der unermüdlichen Anstrengungen der thailändischen Polizei, um illegale Aktivitäten in den Küstenbereichen, einschließlich der touristischen Hotspots wie Pattaya, zu unterbinden, so eine Quelle aus der Verbrechensbekämpfung.

Schutz der wirtschaftlichen Interessen

Diese Operation veranschaulicht die umfangreichen Maßnahmen der thailändischen Behörden gegen Schmuggel und unterstreicht die möglichen finanziellen Verluste für den Staat durch entgangene Steuern. Der Schutz der wirtschaftlichen Gesundheit Thailands steht somit im Vordergrund der Bemühungen der Polizei, was auch für die Region Pattaya von großer Bedeutung ist.

Schmuggel und seine Folgen

Erst kürzlich erhielt das Zweite Marinekommando Berichte über ein Boot, das im letzten Monat in Ölschmuggel für Fischerboote in der Nähe von Songkhla verwickelt war. Eine darauf folgende Untersuchung brachte ein speziell umgerüstetes Schiff zutage, das 10.000 Liter illegales Öl für die Fischer in Songkhla führte – ein weiteres Beispiel für die Nähe des Schmuggels zu wichtigen Fischereiregionen und touristischen Zentren wie Pattaya.