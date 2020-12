Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.20

PATTAYA: Der Countdown zum Jahreswechsel am Hafen Bali Hai soll nach Angaben von Bürgermeister Sonthaya Khunpluem schöner und größer als seine Vorgänger werden.

Gefeiert wird das Ende des Jahres und der Start in das neue Jahr an drei Tagen vom 29. bis 31. Dezember mit Darbietungen, viel Musik und einem großen Feuerwerk. Zuvor jedoch steht mit dem Pattaya Music Festival am 11. bis 12. Dezember, also während des von der Regierung bestimmten langen Wochenendes, eine weitere Großveranstaltung an. Auf vier Bühnen, drei an Pattayas Hauptstrand und eine am Jomtien, werden über 50 landesweit bekannte Künstler und Bands auftreten. Zudem werden an 42 Ständen Speisen und Getränke verkauft. Der Bürgermeister verspricht viel Spaß bei beiden Veranstaltungen, die auch die lokale Wirtschaft ankurbeln sollen.