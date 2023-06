Von: Björn Jahner | 02.06.23

RAYONG: Der chinesische Autobauer Great Wall Motor Co., Ltd. investiert bis zu 30 Millionen US-Dollar in den Bau eines neuen Werks für die Montage von Fahrzeugbatterien in Thailand und will im nächsten Jahr mit der Produktion eines kompakten Elektroautos im Königreich beginnen.

Narong Sritalayon, Geschäftsführer von Great Wall Motor Thailand, teilte der Presse mit, dass das in Hebei (China) ansässige Unternehmen auch den Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für batteriebetriebene Pick-up-Trucks in Thailand in Erwägung zieht.

Der Automobilhersteller betreibt weltweit 10 ähnliche Entwicklungszentren, die sich auf verschiedene Technologien konzentrieren. Investitionen in Thailand, das sich zu einem regionalen Zentrum für die Produktion von Elektrofahrzeugen entwickeln will, würden zum Teil von staatlichen Subventionen abhängen.

Thailand, die zehntgrößte Autoproduktionsstätte der Welt, will Berichten zufolge bis 2030 rund 30 Prozent der jährlichen Produktion von 2,5 Millionen Autos durch Steuererleichterungen und Subventionen auf Elektrofahrzeuge umstellen.

Great Wall feierte im Jahr 2020 seinen Markteintritt in Thailand, nachdem das Unternehmen ein ehemaliges Werk von General Motors Co. in der Provinz Rayong an der Ostküste des Landes übernommen hatte, in dem derzeit zwei seiner Haval-Hybridfahrzeuge für den Verkauf im Königreich hergestellt werden.



Das kompakte Elektroauto Ora Good Cat, das Ende 2021 in Thailand eingeführt wurde, war im vergangenen Jahr das meistverkaufte Elektroauto des Landes. Die günstigste Variante kostet 828.500 Baht nach einer staatlichen Bezuschussung von 230.500 Baht.

Nach Aussage von Khun Narong will Great Wall im nächsten Jahr mit der Produktion des Ora Good Cat in Thailand beginnen. Darüber hinaus sollen mehr Komponenten direkt vor Ort beschafft werden, darunter auch Batteriepacks, damit die Anforderungen des staatlichen Subventionssystems für Automobilhersteller erfüllt werden.



Eine Anlage zur Montage von Akkupacks könnte eine Investition zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Baht erfordern, wobei der genaue Umfang von einem Plan abhängt, der innerhalb der nächsten sechs Monate fertiggestellt werden soll.

SVOLT Energy Technology, eine Tochtergesellschaft von Great Wall, die ihre Präsenz auf anderen Märkten wie Europa ausbaut, wird in der Anfangsphase Batteriepacks in Rayong herstellen. Je nach Nachfrage und Unterstützung durch die thailändische Regierung könnte die Anlage jedoch mit zusätzlichen Investitionen für die Produktion von Batteriezellen aufgerüstet werden.

Das chinesische Unternehmen CATL liefert ein 63,1-Kilowattstunden-Batteriepaket für die nach Thailand importierte Variante des Ora Good Cat 500 Ultra. Great Wall teilte jedoch mit, dass es derzeit keine Pläne habe, Batterien von CATL für seine bevorstehende lokale Produktion zu kaufen.

Thailand befindet sich in Gesprächen mit CATL – dem mit einem Marktanteil von 37 Prozent weltweit dominierenden Batterielieferanten – und anderen Batterieherstellern, um Produktionsanlagen in der zweitgrößten Volkswirtschaft Südostasiens zu errichten.