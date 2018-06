Von: Michael Lenz | 08.06.18

SINGAPUR: Die regionale Fluglinie SilkAir wird mit der Muttergesellschaft Singapore Airlines (SIA) verschmelzen. Diese Fusion wird vollzogen, sobald die Maschinen von SilkAir durch Modernisierungsmaßnahmen den Qualitätsstandards von SIA entsprechen.

Angefangen hatte alles 1975 mit der Gründung des Touristikunternehmen Tour Operator Tradewinds durch SIA. Tradewinds veranstaltete Pauschalreisen in die Nachbarländer und nutzte bis zur Gründung der gleichnamigen Airline im Jahr 1989 Maschinen der SIA. 1992 wurde die Fluggesellschaft Tradewinds in SilkAir umbenannt und wandelte sich vom Pauschalflieger zu Regionalfluggesellschaft mit vollem Service, die heute 49 Destinationen in 16 Ländern anfliegt. SilkAir stellt derzeit seine Flugzeugflotte komplett auf Maschinen des Typs Boeing 737 um und mustert seine elf 11 Airbus A320 aus.