Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.24

BANGKOK: Der Goldpreis erlebte am Montag, dem 25. März 2024, einen bemerkenswerten Anstieg. Laut dem Bericht der Goldhändlervereinigung stieg der Preis um 50 Baht. Die Anleger zeigen weiterhin starkes Interesse am Goldmarkt.

Am Montag, dem 25. März 2024, verzeichnete der Goldpreis einen Anstieg um 50 Baht pro Baht Gold, was die Preise für Goldbarren auf 37.400 Baht und für Schmuckgold auf 37.900 Baht anhob. Die Aktualisierung der Preise erfolgte gemäß der Ankündigung der Goldhändlervereinigung um 09:41 Uhr. Dies markiert einen weiteren Tag des positiven Trends im Goldmarkt, der Anleger und Sammler gleichermaßen erfreut.

Der Bericht der Goldhändlervereinigung gab bekannt, dass der Preis für Goldbarren nun beim Kauf bei 37.300 Baht und beim Verkauf bei 37.400 Baht liegt. Schmuckgold wird beim Kauf für 36.626 Baht und beim Verkauf für 37.900 Baht gehandelt. Diese Änderungen reflektieren die dynamische Natur des Goldmarktes und die Faktoren, die zu den täglichen Preisbewegungen beitragen.

Neben den direkten Käufen von physischem Gold ziehen viele Anleger die Möglichkeit in Betracht, in Gold-ETFs wie den GLD ETF zu investieren. Dies ermöglicht es ihnen, von den Preisbewegungen des Goldes zu profitieren, ohne physisches Gold besitzen zu müssen. Der Trend, regelmäßig in Gold zu investieren, zum Beispiel 5.000 Baht pro Monat, hat sich als profitable Strategie erwiesen, die innerhalb von fünf Jahren zu erheblichen Gewinnen führen kann.

Gold als sicherer Hafen

Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation. Seine Wertbeständigkeit und Akzeptanz weltweit machen es zu einem begehrten Vermögenswert in Anlegerportfolios. Gerade in turbulenten Zeiten steigt die Nachfrage nach Gold, was oft zu einem Preisanstieg führt. Experten raten daher, einen Teil des Vermögens in Gold zu investieren, um das Risiko zu diversifizieren und den Wert des Portfolios zu schützen.

Verstehen Sie das Gewicht von Gold, bevor Sie investieren. Ein Baht Gold wiegt 15.244 Gramm für Goldbarren und 15.16 Gramm für Schmuckgold. Dieses Wissen ist entscheidend, um die Preisgestaltung und die Kosten für die Anfertigung (Herstellungskosten) zu verstehen, die beim Kauf von Goldschmuck eine Rolle spielen.

Globale Goldmärkte und deren Einfluss

Der Goldpreis wird nicht nur von lokalen, sondern auch von globalen Märkten und politischen Ereignissen beeinflusst. Internationale Krisen, Änderungen in der Zinspolitik der Zentralbanken und die Stärke des US-Dollars sind nur einige der Faktoren, die die Goldpreise weltweit beeinflussen können. Ein Verständnis dieser Dynamiken kann Anlegern helfen, bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen.