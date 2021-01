Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.21

Foto: The Nation

BANGKOK: 76 Prozent der 44.050 Befragten im Alter von über 15 Jahren in ganz Thailand gaben bei einer Studie des Zentrums für Glücksspielstudien an der Wirtschaftsfakultät der Universität Chulalongkorn an, dass sie schon einmal gespielt haben. Die Hälfte hat im Alter von weniger als 20 Jahre begonnen, wobei das niedrigste Anfangsalter bei 7 Jahren lag.

In Thailand gibt es schätzungsweise 30,4 Millionen Glücksspieler, davon die meisten im Nordosten des Landes. Es sei besorgniserregend, dass etwa 733.000 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren bei einem Einsatz von 10,2 Milliarden Baht spielen, heißt es in der Studie.

Das beliebteste Glücksspiel ist die staatliche Lotterie, gefolgt von illegalen Lotterien, Kartenspielen, Fußball-Pools und High-Low-Wetten. Bei Fußball-Pools rotiert mit etwa 160,5 Milliarden Baht das meiste Geld, gefolgt von illegaler Lotterie mit 153,1 Milliarden Baht und staatlicher Lotterie mit 150,4 Milliarden Baht. Die Studie schätzt, dass etwa eine Millionen Thais, die im Jahr 2019 spielten, Spielschulden von bis zu 11,46 Milliarden Baht oder 10.738 Baht pro Person angehäuft hatten.

9,8 Prozent der Befragten gaben an, dass das Glücksspiel ihr tägliches Leben negativ beeinflusst, da sie sich verschulden, unter Stress stehen, Streit mit Ehepartnern und Familienmitgliedern haben, Zeit bei der Arbeit oder im Studium verlieren und eine Verschlechterung ihrer Gesundheit erfahren.