Gewitter ziehen über den Osten Thailands

BANGKOK: Am Freitag (20. Oktober 2023) wird es in der Ostregion und an der südlichen Golfküste stark regnen, während im Großraum Bangkok auf 60 Prozent des Gebiets vereinzelte Gewitter auftreten werden.

In den nächsten 24 Stunden wird es in den Gebieten unter dem Einfluss von Hochdrucksystemen und nachlassenden Monsunwinden in den nördlichen und nordöstlichen Regionen leichten Regen geben.

Mäßiger bis starker Regen wird für den oberen Süden und den östlichen Teil Thailands erwartet, insbesondere in den Küstengebieten entlang des Golfs von Thailand. Diese Wetterlage könnte zu plötzlichen Sturzfluten und Erdrutschen führen, insbesondere in den Vorgebirgsregionen in der Nähe von Flüssen und in niedrig gelegenen Gebieten.

Kleine Schiffe im Golf von Thailand und in der Andamanensee sollten mit Vorsicht navigieren, insbesondere in Gebieten mit Stürmen.