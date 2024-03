Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.24

Die Polizeistation Pattaya an der Beach Road neben der Soi 9, ein entscheidender Ort für die Anzeige von Verbrechen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt. Foto: Rüegsegger

PATTAYA: Ein beunruhigender Angriff hat Pattaya erschüttert. Eine 34-jährige Thailänderin wurde außerhalb eines Pubs brutal attackiert. Die Tat steht im Zusammenhang mit einer vergangenen Beziehung.

Eine junge Thai-Frau hat von einem erschreckenden Übergriff berichtet, der sich außerhalb eines Pubs in Pattaya ereignete und sie mit schweren Verletzungen zurückließ.

Sie erzählte Reportern von dem schrecklichen Erlebnis, das sie in den frühen Morgenstunden durch eine Gruppe von Personen erlitten hat. Ein scheinbar unbeschwerter Abend verwandelte sich in einen Albtraum, als alte Beziehungskonflikte sie in einer gewalttätigen Weise einholten.

Die Frau hat nach dem brutalen Angriff eine Beschwerde bei der Polizei von Pattaya eingereicht. Sie schilderte, wie der Angriff sich vor dem Pub an der Pattaya 3rd Road gegen 4.30 Uhr morgens entfaltete.

Konfrontation mit der Vergangenheit

Die Auseinandersetzung war eine direkte Folge ihrer vorherigen Beziehung mit einem der Angreifer, die aufgrund von Untreue endete. In jener Nacht, an einem nahegelegenen Tisch sitzend, wurde sie plötzlich Ziel von unprovoziertem Hass.

Nachdem sie das Pub verlassen hatte und sich in ein Telefongespräch vertiefte, wurde sie zum Mittelpunkt der Aggression, einschließlich Haarziehen und körperlichen Angriffen. Schockierenderweise beteiligten sich sogar Pub-Mitarbeiter, indem sie sie traten, während sie wehrlos am Boden lag.

Anstrengungen für Gerechtigkeit

Der Angriff wurde durch die Gewohnheit eines Ex-Partners ausgelöst, vergangene Probleme wieder aufzuwühlen, was in dieser unerwarteten und gewalttätigen Konfrontation mündete. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht, am Hals, am Bauch und an den Knien.

Nachdem sie eine formelle Beschwerde bei den ermittelnden Beamten der Polizeistation in Pattaya eingereicht hatte, wurde sie für weitere Befragungen vorgeladen, in der Hoffnung auf Gerechtigkeit für das erschütternde Erlebnis.

In einem verwandten Fall wurde ein älterer Mann von einer Gruppe Jugendlicher in Nakhon Ratchasima physisch angegriffen, was zu einer öffentlichen Forderung nach Gerechtigkeit durch seine Familie führte. Dieser Vorfall ereignete sich während einer lokalen Feierlichkeit und hat ebenfalls Aufmerksamkeit erregt.