Von: Redaktion DER FARANG | 24.03.24

Die Polizeistation an der Soi 9 Beach Road in Pattaya wacht über die nächtliche Ruhe in der Stadt, die niemals schläft. Foto: Rüegsegger

PATTAYA: Ein erschütternder Messerangriff auf dem belebten Soi Night Market von Pattaya wurde gestern verübt. Zwei Personen erlitten Verletzungen durch einen unbekannten Angreifer. Die schnelle Reaktion der Rettungsdienste verhinderte Schlimmeres.

Am gestrigen Tag wurden zwei Personen Opfer eines brutalen Angriffs am pulsierenden Soi Night Market in Pattaya. Das erste Opfer, ein 43-jähriger Mann, erlitt eine schwere Stichverletzung am linken Arm, verursacht durch ein unbekanntes scharfes Objekt. Eine gleichaltrige Frau, beschäftigt in einem lokalen Hotel, wurde leicht an ihrer linken Hand verletzt durch denselben Täter.

Notfallhelfer leisteten sofort Erste Hilfe und transportierten die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ein plötzlicher Überfall

Die Attacke ereignete sich um etwa 9 Uhr morgens, als die beiden Opfer auf dem Weg zu ihrer Arbeit waren. Sie wurden unvermittelt von einem Angreifer mit einer kleinen Waffe überfallen.

Trotz Versuchen, sich zu verteidigen, konnte eines der Opfer gerade noch fliehen. Das weibliche Opfer gab an, den Angreifer als eine Person zu erkennen, über die sie zuvor wegen Drogendelikten berichtet hatte. Sie vermutet, dass der Angriff eine Vergeltungsaktion für diese frühere Meldung war.

Beginn der Ermittlungen

Tatort fand die Polizei ein verdächtiges Objekt, das als Tatwaffe vermutet wird. Es handelte sich um eine selbstgebastelte Waffe aus einem Metallspieß mit einem mit Tape umwickelten Griff. Dies wirft beunruhigende Fragen bezüglich der Motivation des Angreifers auf.

Des Weiteren wurde ein schwarzes Honda-Motorrad in der Nähe des Tatorts gefunden, das vermutlich dem Täter gehört. Die Behörden beschlagnahmten den Spieß und das Fahrzeug als wichtige Beweismittel in ihrer Untersuchung, wie The Pattaya News berichtet.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen und fordert jeden mit Informationen auf, sich bei der örtlichen Polizeistation zu melden.