Gesundheitliche Gefahr durch Mobilfunk?

Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.18

BANGKOK: Die für die Telekommunikation zuständige Behörde NBTC hat in einem Schreiben an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) um Aufklärung gebeten, ob von elektromagnetischen Feldern der Mobilfunkstationen Gefahren für die Gesundheit der Anwohner ausgehen.

Laut Takorn Tantasith, Generalsekretär der NBTC, häufen sich die Klagen gegen Telekom-Basisstationen der Netzwerkanbieter. Geklagt werde in den Medien, vor allem aber in den sozialen Netzen, auch mit falschen und einseitigen Informationen. Anwohner, die ständig elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, fürchten um ihre Gesundheit. Als Symptome werden nach einem Bericht der „Bangkok Post“ genannt: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Tinnitus, Schlaflosigkeit, Stress, Erbrechen, Ängstlichkeit und Krebs..