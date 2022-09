Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

PATTAYA: Der neu gewählte Bürgermeister von Pattaya, Poramase Ngampiches, besitzt nach Angaben der thailändischen Nationalen Anti-Korruptionskommission (NACC) ein Gesamtvermögen von 158 Millionen Baht.

Die NACC veröffentlichte, die Liste der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Poramase Ngampiches, der am 13. Juni 2022 als Bürgermeister von Pattaya bestätigt wurde, zusammen mit seiner Ehefrau Chanida Ngampiches und seinem Sohn.

Die drei erklärten gegenüber der NACC, dass sie über ein Gesamtvermögen von 157,97 Millionen Baht verfügen.

Nach Angaben des NACC besteht ihr Vermögen aus 1 Million Baht in bar, 26,93 Millionen Baht in Ersparnissen, 44,48 Millionen Baht in Investitionen und 36,78 Millionen Baht an Grundstücken in den Bezirken Banglamung, Sri Racha, Sattahip, Kaeng Krachan in der Provinz Phetchaburi und Mae Rim in der Provinz Chiang Mai. Außerdem haben sie Schulden in Höhe von 541.718 Baht.

Schließlich besitzen sie Häuser und Gebäude im Wert von 24,68 Millionen Baht, Fahrzeuge im Wert von 4 Millionen Baht, Konzessionen im Wert von 12,72 Millionen Baht und andere Vermögenswerte wie Uhren, Goldbarren und Schmuck.

Die von der NACC veröffentlichten Informationen sind Standard für neu gewählte Politiker.