Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.19

BANGKOK: Das Zentrale Strafgericht hat am Mittwoch das Todesurteil gegen den spanischen Staatsangehörigen Artur Segarra Princep für den vorsätzlichen Mord an seinen Landsmann David Bernat im Jahr 2016 bestätigt.

Der 40-Jährige wurde aus dem Zentralgefängnis Bang Kwang an der Ratchadaphisek Road ins Gerichtsgebäude gebracht, um die Entscheidung des Zentralen Strafgerichtshof zu hören. Der Spanier wurde unter anderem wegen vorsätzlichen Mordes, der Verschleierung einer Straftat, illegaler Inhaftierung und Diebstahls für schuldig befunden.

Die Staatsanwaltschaft teilte dem Gericht zuvor mit, dass am Morgen des 30. Januar 2016 im Fluss Chao Phraya in Bangkok sowie in Nonthaburi und Pathum Thani menschliche Teile gefunden wurden. Später wurde nachgewiesen, dass sie vom 41 Jahre alten Bernat stammten. Das Gericht stützte seine Entscheidung auf Indizienbeweise und Überwachungskameras, Aussagen von Zeugen, darunter eine Freundin von Segarra, sowie DNA-Proben von Segarra und dem Opfer, die aus einem Gefrierschrank und einer elektrischen Mühle entnommen worden waren.

Das Gericht stellte fest, dass der Spanier seinen Geschäftsfreund Bernat am 19. Januar 2016 in einem Zimmer des PG Condominium an der Rama IX Road im Bezirk Huay Kwang umgebracht hatte. Segarra fror die Leiche ein, zerlegte sie mit einer Mühle und entsorgte mehrere Beutel mit Körperteilen im Fluss Chao Phraya. Segarra floh und wurde am 7. Februar 2016 in Sihanoukville in Kambodscha festgenommen, nach Thailand zurückgeschickt und in Gewahrsam genommen. Er hat stets alle Anklagen bestritten. Zusätzlich zum Todesurteil wurde er aufgefordert, 734.940 Baht an Bernats Familie zurückzuzahlen. Diesen Betrag hatte der Spanier mit der ATM-Karte des Opfers abgehoben. Segarras Anwalt sagte am Mittwoch, sein Mandant werde von seinem Recht Gebrauch machen, um Verzeihung zu bitten und in einem spanischen Gefängnis festgehalten zu werden.