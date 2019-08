Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

BANGKOK: Hinter den Bombenanschlägen vom Freitag steht nach Einschätzung von General Apirat Kongsompong, dem stellvertretenden Direktor des Internal Security Operations Command, dieselbe Gruppe von Menschen mit demselben Chef wie in früheren Jahren.

Die Sicherheitsbehörden hätten seit einiger Zeit mit Unruhen gerechnet, nicht aber gedacht, dass dies so bald passieren würde, fügte er hinzu. Die Anschläge ähnelten den Vorfällen im Jahr 2006, als an mehreren Orten Bomben vor Polizeistationen explodierten. Die Attentate seien politisch motiviert und weitere könnten folgen. Aber der Premierminister und die Sicherheitskräfte könnten mit der Situation umgehen.

General Apirat bezog sich mit „derselben Gruppe von Menschen und demselben Chef“ auf die Protestbewegung der Rothemden, deren Sympathisanten seit dem Putsch gegen Thaksin Shinawatra im Jahr 2006 und den großen Unruhen im Jahr 2010 in zahlreichen kleineren Zwischenfällen verwickelt waren.

In Bangkok explodierten am Freitagmorgen sechs Bomben an drei Orten, bei denen vier Menschen verletzt wurden, als in der Hauptstadt das Gipfeltreffen der ASEAN-Außenminister stattfand, an dem auch US-Außenminister Mike Pompeo und sein chinesischer Amtskollege teilnahmen.