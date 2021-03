Foto: Smile And Let‘s Go

PATTAYA: Einwohner und Besucher von Pattaya müssen keine lange Anfahrt mehr in die Zentralprovinzen des Landes in Kauf nehmen, um die Hochsaison der Sonnenblumenblüte zu genießen.

Denn auf einem großen Feld am Fuße des Khao Chi Chan in Sattahip, besser bekannt als „Buddha Mountain“, wiegen sich in den Wintermonaten unzählige Sonnenblumen im Wind. Ein Ausflug zum Sonnenblumenfeld ist besonders unter Einheimischen sehr beliebt, die nach ihrem Besuch ihre Selbstporträts im herrlich gelb leuchtenden Blütenmeer in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram teilen und damit gleichzeitig den Inlandstourismus ankurbeln. Wer nicht lange suchen möchte, nutzt für die Anfahrt zum Khao Chi Chan Google Maps.