Von: Björn Jahner | 14.01.22

Robert Lewandowski erneut in Topform

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hatte in der vergangenen Saison mit 41 Saisontoren in der Bundesliga eine neue Bestmarke gesetzt.

In der laufenden Spielzeit zeigt sich der Pole erneut in Topform. Bis zum 19. Spieltag führte der 33 Jahre alte Angreifer die Torschützenliste mit 20 Treffern an.

