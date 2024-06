Für Taylor Swift: Klopp zurück in Anfield

Von: Redaktion (dpa) | 14.06.24

LIVERPOOL: Jürgen Klopp ist zurück in seinem Wohnzimmer Anfield. Doch nicht für den Fußball, sondern für einen Pop-Superstar.

Dreieinhalb Wochen nach seinem letzten Spiel für den FC Liverpool ist Jürgen Klopp schon wieder an die Anfield Road zurückgekehrt. Der Ex-Coach besuchte am Donnerstagabend das Konzert von US-Popstar Taylor Swift im legendären Stadion seiner Reds.

«Zurück in Liverpool. Jetzt ist Taylor Time», sagte Klopp in einem Instagram-Video: «Es ist das erste Mal, dass ich nicht nach Anfield komme, um mir ein Fußballspiel anzuschauen. Ich schaue mir von der Tribüne aus Taylor Swift an.»

US-Superstar Swift ist mit ihrer «The Eras Tour» seit dem 9. Mai in Europa unterwegs und spielt auch drei Konzerte in Liverpool. Die Tour endet am 17. August 2024 in London.

Klopp hatte im Mai nach neun Jahren seinen Posten in Liverpool geräumt. Seinem Ex-Club bleibt er als Botschafter der LFC-Foundation verbunden, über seine berufliche Zukunft hat sich Klopp noch nicht geäußert.