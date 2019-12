Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

NAKHON PATHOM: Weil der Luftverkehr jedes Jahr zunehmen wird, begrüßt der stellvertretende Verkehrsminister Thaworn Senneam den Plan, in der Provinz Nakhon Pathom einen Airport zu errichten.

Gebaut werden soll das 25-Milliarden-Baht-Projekt von privaten Unternehmen. Das Department of Airports hatte eine Studie zum Bau eines neuen Flughafens in Nakhon Pathom in Auftrag gegeben, um die beiden Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang zu entlasten und den Reisenden zusätzlichen Komfort zu bieten. Thaworn sagte jetzt auf einem Seminar, der Airport würde die Enteignung von ungefähr 300 Grundstücken und 200 Häusern erfordern. Deshalb hätten Anwohner bereits gegen den geplanten Flughafen protestiert.

Laut dem stellvertretenden Verkehrsminister könnte der Airport auf einem 3.500 Rai großen Areal errichtet werden. Etwa zehn Standorte seien auf ihre Eignung untersucht worden. Er forderte den Privatsektor auf, in den Flughafen zu investieren. Eine Projektstudie würde Mitte 2020 abgeschlossen und dem Verkehrsminister vorgelegt. Thaworn glaubt, dass das Kabinett im Jahr 2021 über das Projekt entscheiden könnte. Ein Jahr später könnten die Arbeiten beginnen, mit der Eröffnung rechnet der Minister in 2026. Der Flughafen sollte auf im Jahr 30 Millionen Passagiere ausgelegt werden.