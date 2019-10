Fünf weitere Elefanten ertranken im Wasserfall

Von: Redaktion DER FARANG | 08.10.19

PRACHIN BURI: Beim Einsatz von Drohnen haben Mitarbeiter des Nationalparks Khao Yai die Leichen von fünf weiteren Elefanten im Wasserfall Haew Narok gefunden. Damit erhöht sich die Zahl der getöteten Dickhäuer auf 11, nur zwei haben überlebt.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen am Kontrollpunkt Nern des Nationalparks wurde das Ausmaß der Tragödie bestätigt. Umweltminister Varawut Silpa-archa drückte seine Trauer über das Ertrinken der Herde aus, betrachtete die von den Wasserfällen ausgehende Gefahr jedoch als unkontrollierbar. Der Politiker hat den Bau einer Barrikade angeordnet, um zu verhindern, dass weitere wildlebende Tiere in den Wasserfall fallen. Bei der Rettung eines jungen Elefanten stürzten am 5. Oktober zehn weitere in die Tiefe und ertranken. Nur zwei der Herde überlebten, konnten in einer dramatischen Rettungsaktion geborgen und in den Wald getrieben werden. Der Nationalpark Khao Yai ist mit 2.172 Quadratkilometer das drittgrößte Schutzgebiet des Landes und liegt in den Provinzen Nakhon Ratchasima, Saraburi, Prachin Buri und Nakhon Nayok.