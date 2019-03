Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

KRABI: Fünf ausländische Touristen haben am Dienstag am Strand Laem Pong Abfall gesammelt.

Die drei Frauen und zwei Männer waren es leid, während ihres Urlaubs täglich an einem zugemüllten Strand zu liegen. Ein 38 Jahre alter Lette sagte: „Wir haben zehn Tage in einem Hotel in Strandnähe übernachtet. Wir haben viel Müll gefunden, denn niemand sammelt diesen Müll oder reinigt den Strand. Wir sind sehr traurig, das zu sehen. Wir möchten, dass sich die Leute mehr um Thailands schöne Strände kümmern." Thais und ausländische Urlauber sollten die Strände nicht vergessen, vor allem das viele Plastik. Wenn der Strand sauber sei, seien alle glücklich. Die fünf Touristen haben gerne einige Stunden ihrer Urlaubszeit mit dem Säubern des Strandes verbracht.