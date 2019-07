Freundschaftsbrücken erhalten Bahnanschluss

Von: Björn Jahner | 21.07.19

THAILAND: Die Bauarbeiten zur neuen doppelspurigen Bahnlinie von Khon Kaen nach Nakhon Phanom könnten gemäß Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith bereits im nächsten Jahr aufgenommen werden.

Die geplante 335 Kilometer lange Strecke soll 30 Haltepunkte umfassen und durch sechs Provinzen des thailändischen Nordostens führen – Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Mukdahan und Nakhon Phanom. Vorgesehen ist auch der Bau von Bahnstationen an den zwei thailändisch-laotischen Freundschaftsbrücken in Mukdahan und Nakhon Phanom, wovon sowohl der Tourismus als auch der Güterverkehr profitieren soll. Auf der Bahnlinie sollen bis zu 3,8 Millionen Fahrgäste und 747.453 Tonnen Güter pro Jahr befördert werden können. Als Fertigstellungstermin wird das Jahr 2026 anvisiert.