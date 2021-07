BANGKOK: Laut dem französischen Botschafter Thierry Mathou soll allen französischen Staatsangehörigen über 18 Jahren bald ein Impfangebot gegen das Coronavirus gemacht werden. Die Impfung ist kostenlos.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird allen französischen Staatsbürgern in Thailand zur Verfügung stehen, fügte Mathou hinzu. Vor wenigen Wochen hatte die Botschaft die Beschaffung von Impfstoffen für ihre Bürger über 55 Jahren übernommen. Diese konnten sich in Krankenhäusern der Bangkok Hospital Group in Bangkok, Pattaya, Hua Hin, Koh Samui, Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen und Udon Thani impfen lassen. Diese Impfkampagne ist abgeschlossen. Nach Medienberichten plant die Botschaft, auch Kinder und Jugendliche über 12 Jahren impfen zu lassen.