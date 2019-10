Frachtflugzeug im Kongo vermisst

KINSHASA (dpa) - Im Kongo hat eine Suchaktion nach einem vermissten Frachtflugzeug begonnen.

Die zweistrahlige Militärmaschine vom Typ Antonow An-72 war am Donnerstag mit einer vierköpfigen Besatzung sowie vier Passagieren an Bord vom Grenzort Goma aus in Richtung Kinshasa gestartet. In der Hauptstadt des zentralafrikanischen Staates sollte sie am Spätnachmittag eintreffen, teilte die Luftfahrtbehörde AAC am Freitag mit. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Der Funkkontakt zu dem Militärtransporter war eine Stunde nach dem Start abgebrochen. Der Jet wird für die Logistik von Präsident Félix Tshisekedi eingesetzt.