Von: Björn Jahner | 02.04.23

Food Trucks gehören in Thailand inzwischen genauso zum Straßenbild wie Garküchen. Den Touristen gefällts! Fotos: Tourism Authority of Thailand

BANGKOK: Thailändische Behörden setzen auf den anhaltenden „Food Truck“-Trend und wollen mit den kultigen Imbissfahrzeugen Touristen anlocken.

Das thailändische Department of Business Development (DBD) erforscht derzeit das Potenzial von Food Trucks als neue Touristenattraktion im Land. Laut Thosapone Dansuputra, dem Generaldirektor des DBD, könnten Food Trucks als Attraktionen dienen, die nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, sondern auch das Bewusstsein für die thailändische Küche erhöhen.

Neue und seltene Speisen probieren

„Food Trucks können Touris­ten dazu ermutigen, Thailand zu besuchen, nur um Speisen oder Getränke zu probieren, die man sonst nirgendwo findet“, so der DBD-Generaldirektor.

Die Food-Truck-Kultur wird auch mehr Möglichkeiten für die Interaktion zwischen Thais und Ausländern bieten, während sie auch Chancen der Zusammenarbeit schafft, fügte Khun Dansuputra hinzu.

Das DBD veranstaltete kürzlich eine Veranstaltung im IconSiam-Einkaufskomplex in Bangkok, mit der es Food Trucks und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) förderte. Die fünftägige Veranstaltung brachte laut Khun Dansuputra 3 Millionen Baht an Einnahmen und zog viele Thais und Ausländer an.

Die mobilen Imbissstände sind immer dort anzutreffen, wo sich viele Menschen aufhalten. Das macht sie beliebt.

Branche erhält günstige Kredite

Mehrere Finanzinstitute wie die Krungthai Bank, die Bank of Adyudhya, die Government Savings Bank, die TMB Thanachart Bank und die United Overseas Bank arbeiteten mit dem DBD zusammen und bieten KMU Beratung bei der Beantragung von Krediten an.

Nach Aussage von Khun Dansuputra hätten einige KMU bereits Kredite zu einem besonderen Zinssatz beantragt und ihr Geschäft erweitert.

Nawarat Mingchareonsuk, die Betreiberin des Food Truck „Team Chang“, lobte die Veranstaltung für die Erweiterung des Marktes für Food Trucks und fügte hinzu, dass sie dadurch das Verbraucherverhalten studieren konnte, was es ihr ermöglichte, ihre Produkte zu verbessern, um die Nachfrage zu erfüllen. Sie weiß: „Viele Thais und Ausländer kaufen Speisen und Getränke gerne von Straßenhändlern.“

Der Food-Truck-Tourismus ist deshalb die neueste Idee in Thailands Tourismusbemühungen.

Kreuzfahrer und Filmfans anziehen

Im Februar wurde berichtet, dass Thailand sich auch darauf vorbereitet, mehr Kreuzfahrtschiffe aufzunehmen. Nach Angaben der Regierung bemüht sich das Land um die Verbesserung der bestehenden Häfen und den Bau neuer Häfen.

Das Land zielt auch auf die Filmindustrie ab. In Zusammenarbeit mit Netflix haben die Behörden einen Reisefilm mit dem Titel „Uncover Thailand: A Creative Travel Guide“ entwickelt. Der Film zeigt Attraktionen abseits der ausgetretenen Pfade sowie Orte, an denen lokale und internationale Filme und Fernsehserien gedreht wurden.

Thailand begrüßte im Januar dieses Jahres 2,14 Millionen internationale Touristen. Die drei wichtigsten Herkunftsmärkte waren Malaysia mit 288.745 Touristen, Russland mit 202.759 Touristen und Südkorea mit 169.462 Touristen.