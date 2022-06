Flugzeug in China verunglückt: Meldungen am Montag

Rotterdam: Zwei Personen nach Absturz von Kleinflugzeug tot geborgen

ROTTERDAM: Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges bei Rotterdam sind zwei Personen tot geborgen worden. Der 58 Jahre alte norwegische Pilot sei von seiner Familie identifiziert worden, teilte die niederländische Polizei am Montag mit. Die Leiche war am Freitag im Calandkanal gefunden worden. Am Sonntag wurde eine weitere Person tot geborgen. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben sehr wahrscheinlich um den 15 Jahre alten Sohn des Piloten. Die Maschine war aus unbekannter Ursache am 5. Juni abgestürzt.

Das Kleinflugzeug war auf dem Weg von Deutschland nach Frankreich, als es über dem Rotterdamer Hafen abstürzte. Rettungsdienste waren sofort eingesetzt worden, konnten jedoch nur Trümmerstücke der Maschine bergen. Auch Taucher, eine Unterwasser-Drohne sowie ein Hubschrauber waren bei der Suche nach den Opfern im Einsatz.