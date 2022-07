Hubschrauber stürzt an französischem Leuchtturm fast ins Meer

LA POINTE DU RAZ: Bei Wartungsarbeiten an einem Leuchtturm in der Bretagne ist ein Hubschrauber in Frankreich um Haaresbreite ins Meer gestürzt. Ein von einer Webcam am Ufer aufgenommenes Video zeigt, wie der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe des Leuchtturms an der Pointe du Raz plötzlich kopfüber nach unten stürzt. Erst knapp über dem Felsen, auf dem der als Fotomotiv beliebte Leuchtturm steht, fängt der Hubschrauber sich wieder. Ein Mitarbeiter der Leuchtturmfirma wurde bei dem Zwischenfall am Mittwoch durch wegrutschende Ladung im Hubschrauber am Bein verletzt, berichtete der Sender BFMTV am Freitag.

Der Staatssekretär für Meeresangelegenheiten, Hervé Berville, sprach dem Verletzten seine Unterstützung aus und lobte das Geschick der Besatzung, das einen Absturz verhinderte. Weshalb der Hubschrauber aus dem Gleichgewicht geriet, war zunächst nicht bekannt und ist Gegenstand von Ermittlungen.