Fluggesellschaft fordern erneut Hilfe vom Staat

BANGKOK: Der Verband der thailändischen Fluggesellschaften (AAT) forderte die Regierung erneut auf, Finanzmitteln in Form von zinsgünstigen Krediten für sieben thailändische Fluggesellschaften zu bewilligen und ein spezielles Kontingent an Covid-19-Impfstoffen für ihre Mitarbeiter an vorderster Front bereitzustellen.

Vertreter der sieben Fluggesellschaften, die Gründungsmitglieder der AAT sind, nämlich Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Smile, Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet, erörterten den Vorschlag für finanzielle Hilfen, die sie bereits im letzten August von der Regierung erwartet hatten.

AAT-Präsident Puttipong Prasarttong-Osoth sagte, der Verband habe beschlossen, einen weiteren Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha zu schicken, um ihn an die Bitte der Fluggesellschaften um zinsgünstige Kredite zu erinnern. Die Regierung müsse den angeschlagenen Unternehmen im Zuge der dritten Welle der Pandemie helfen. Die neue Welle habe alle Fluggesellschaften schwer getroffen. Sie habe zur Streichung vieler Flüge und zu erhöhten finanziellen Belastungen geführt.