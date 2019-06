RAYONG: Nur einen Tag nach seinem Gefängnisausbruch, schien ein Häftling von Reue geplagt gewesen zu sein und kehrte zu seiner Haftanstalt zurück.

Zuvor hatte die Gefängnisbehörde eine Belohnung in Höhe von 100.000 Baht in Aussicht gestellt für Hinweise, die zur Festnahme des Mannes führen. Der 38-Jährige erschien zur Überraschung der Wärter und Beamten jedoch bereits am Sonntag gegen 16 Uhr im Gefangenenlager Mai Kaew, aus dem er am Samstag in den Abendstunden ausgebrochen war. Ein Motiv für seinen Ausflug nannte er nicht.

Das Mai Kaew Temporary Detention Centre ist bekannt für seine laxen Sicherheitsvorkehrungen: die Gefängnismauer ist vergleichsweise niedrig und es wird nur von drei Wärtern bewacht. Bei den meisten Inhaftierten handelt es sich um Straftäter aus anderen Gefängnissen, die kurz vor ihrer Entlassung stehen. Sie erhalten hier die Möglichkeit, Jobtrainings zu absolvieren. Mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten wie Gemüseanbau oder Viehzucht sollen sie auf das Leben nach dem Knast vorbereitet werden, um ihnen die Resozialisierung in die Gesellschaft zu erleichtern.