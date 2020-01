Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

CHACHOENGSAO: Zwei von einem Lastwagen entkommene Giraffen verursachten am Dienstag gegen 19 Uhr einen fast zwei Kilometer langen Stau auf dem Highway 304.

Helfer schossen mit Beruhigungsmittel auf eine Giraffe und luden sie beim Einschlafen auf die Ladefläche eines Lastwagens. Das andere Tier war in einen Wald entkommen. Die beiden aus Afrika importierten Giraffen sollten mit einem Lastwagen der „Safari World“ vom Flughafen Suvarnabhumi in einen neuen Zoo in der Provinz Prachinburi transportiert werden. Als der Lkw an einer Kreuzung des Highway 304 anhielt, sah der Fahrer, wie die beiden Giraffen auf der Ladefläche aus ihren Kisten sprangen und auf die Straße rannten. Das führte zu dem Fahrzeugstau. Ein Mitarbeiter des „Safari World“ vermutete, dass Angestellte vergessen hatten, die Kisten zu verschließen.