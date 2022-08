Fischsterben durch giftige Stoffe

BERLIN: Was das massive Fischsterben in der Oder verursacht hat, ist noch nicht klar. In Deutschland gab es einige Fälle, bei denen giftige Stoffe Fische und andere Gewässer-Lebewesen töteten:

Ende 2021/Anfang 2022: Aus dem Kleinen und Großen Jasmunder Bodden auf der Ostseeinsel Rügen werden rund 31 Tonnen tote Fische geborgen. Warum sie starben, ist unklar. Experten schließen Sauerstoffmangel und eine Fischseuche als Ursache aus. Die Umweltschutzorganisation WWF vermutet eine Vergiftung in Folge mehrerer Faktoren.

April 2017: In einem See bei Penzlin (Mecklenburg-Vorpommern) sorgen nicht geklärte Abwässer für ein Fischsterben; der Stickstoff- und Phosphorgehalt ist deutlich erhöht.

August 2015: Durch eine Panne in einer Zuckerfabrik in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) gelangen mehr als 100.000 Liter Alkohol in die Peene und töten rund 18 Tonnen Fische.

August 2015: Bei Löscharbeiten auf einem Mühlengelände im baden-württembergischen Kirchberg an der Jagst wird Ammoniumnitrat und Löschwasser in den Fluss geschwemmt. Zehn- bis Hunderttausende Fische sterben.

Juni 2014: Tausende Fische werden in einem Bach nahe dem niederbayerischen Essenbach durch ausgelaufene Bierhefe vergiftet.

Dezember 2011: Nach einer missglückten Reinigungsaktion an einem Klärbecken gelangt mit Brandkalk versetztes Wasser in den Essener Baldeneysee und löst ein Fischsterben aus.

Juni 2011: Wegen eines defekten Ventils fließen 100 Liter Pflanzenschutzmittel in einen Bach bei Hildesheim (Niedersachsen) und töten Hunderte Forellen.

Juni 2005: Gülle von einem Bauernhof bei Duderstadt (Niedersachsen) verseucht die Hahle. Tausende Fische verenden.

Juni 2004: Nach einem Unglück im Hamburger Hafen läuft aus einem beschädigten Tankschiff Schwefelsäure aus. Zahlreiche Fische sterben.

Juli 2003: Mindestens 100.000 Liter Gülle aus einer gebrochenen Leitung verseuchen einen Bach bei Gerolstein (Rheinland-Pfalz) und lösen ein Fischsterben aus.

November 1986: Bei einer der größten Umweltkatastrophen in Deutschland fließen beim Löschen eines Brandes beim Schweizer Pharmakonzern Sandoz giftige Chemikalien in den Rhein und färben ihn rot. Der Aalbestand wird auf einer Strecke von mehr als 400 Kilometern ausgelöscht, Tausende andere Fische und Lebewesen sterben.