BANGKOK: Das Finanzministerium bereitet für Menschen, die von der neuen Covid-19-Welle betroffen sind, ein Hilfspaket vor.

Nach der landesweiten Abriegelung im letzten Jahr hatte das Ministerium etwa 10 Millionen Bauern und 14 Millionen Selbstständige mit 5.000 Baht pro Monat für drei Monate unterstützt. Da es jedoch während der neuen Viruswelle offenbar keine landesweite Abriegelung geben wird, soll sich das neue Programm auf bestimmte Gruppen beschränken.

Diskutiert werden derzeit vier Maßnahmen. Die am meisten favorisierte Option ist eine Wirtschaftsförderungskampagne und keine Bargeldauszahlung. Das Programm „Kon La Khreung" (Halbe - Halbe machen) hatte mehr als 12 Millionen registrierte Nutzer, die 2,73 Milliarden Baht in Geschäften ausgaben, während die Regierung weitere 2,61 Milliarden Baht zur Ankurbelung der Wirtschaft beitrug. Registrierte Nutzer erhielten 50 Prozent Rabatt auf ihre täglichen Einkäufe bis zu 150 Baht pro Tag, die Obergrenze lag bei 3.000 Baht pro Monat in der ersten Phase und 3.500 Baht pro Monat in der zweiten Phase.