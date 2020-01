Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.20

Mangos und Chilis, relaxtes Easy-Going und strikte Etikette, buddhistische Sanftheit und brutale Tierkämpfe: Thailand und seine Menschen zu verstehen ist verwirrend. Hinter zuweilen verwestlichten Kulissen haben sich im „Land der Freien“ viele Bräuche, Regeln und Marotten unverfälscht erhalten. Abhilfe schafft der unterhaltsame Reiseknigge für das südost­asiatische Königreich, der als aktualisierte und komplett überarbeitete Neuausgabe im CONBOOK Verlag, Neuss, erschienen ist.

Thailand ist ein populäres Touristenziel für deutschsprachige Urlauber. Gerade Asien-Neulinge zieht es in das Königreich im Südosten des Kontinents. Als beliebte Reisedestination vermutet der ein oder andere Mitteleuropäer eine fremde, aber leicht zugängliche Kultur. In der Welt der so entspannt wirkenden und stets lächelnden Thais lauern aber mehr Stolperfallen, als der Reisende erwartet.

Martin Meyer verbringt aus beruflichen Gründen ein Jahr in Thailand, auch seine Frau Susanne und Tochter Lisa lassen sich auf das Abenteuer Thailand ein, alle drei sind die Protagonisten des Kulturführers. Der Fettnäpfchenführer Thailand zeigt an ihrem Beispiel die Stationen eines Thailandaufenthalts, von der Ankunft im Flugzeug über die Begrüßung vor Ort zu den Tücken des Alltags. Bei all diesen He­rausforderungen glänzen die unvorbereiteten Meyers durch Unwissen und erfahren erst vor Ort, dass man Hände faltet und nicht schüttelt, dezentes Lächeln Begeisterungsstürmen vorzuziehen ist und dass weder Orts- noch Zeitangaben allzu verbindlich zu verstehen sind.

Die Leserinnen und Leser verfolgen mit, wie sich der „typisch deutsche“ Martin einen Fauxpas nach dem nächs­ten leistet, und lernen dabei aus seinen Fehlern. Erzählt wird Martins Geschichte von Journalist Daniel Müller, der seit mehr als 15 Jahren durch Asien tourt.

Der Fettnäpfchenführer Thailand ist Teil des Relaunchs der beliebten Kulturknigge-Reihe. 2019 legte der CONBOOK Verlag alle bisherigen Ausgaben mit neuen Covern und erweiterten Inhalten neu auf.

Die Neuausgabe des Fettnäpfchenführers Thailand von Daniel Müller erscheint als gebundenes Flexcover im CONBOOK Verlag, Neuss und ist für 12,95 Euro (DE), 13,40 Euro (AT) und 18,90 CH-Franken (CH) im Buchhandel (ISBN: 978-3-95889-196-8) erhältlich. Für weitere Informationen zum Inhalt des Reiseknigges besuchen Sie die Webseite CONBOOK.