Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

NAKHON RATCHASIMA: Bei Regen und rutschiger Fahrbahn konnte der Fahrer eines roten Ferraris nicht rechtzeitig bremsen, so dass sein neuer Sportwagen auf einen 18-rädrigen Lastwagen auffuhr und anschließend gegen einen Baum prallte.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf dem Friendship Highway (Mitraphap) im Bezirk Si Khiw. Darin verwickelt wurde weiter ein Chevrolet-Auto. Vier Personen, zwei aus dem Ferrari und zwei aus dem Chevrolet, wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls am Staudamm Lamtakhong kam es auf dem Highway zu einem langen Verkehrsstau. Laut „Daily News“ blieb von dem Prachtauto nicht viel übrig.