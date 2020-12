BANGKOK: Da jedes Jahr zwischen Dezember und Januar die Feinstaubbelastung (PM2,5) in Bangkok und in den umliegenden Provinzen ein gesundheitsschädliches Niveau erreicht, wächst die Kritik an der Regierung.

So übersteigt der PM2,5-Gehalt in der Luft die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation seit einigen Wochen auch dieses Jahr wieder um ein Vielfaches. Viele Hauptstädter werfen den verantwortlichen Behörden vor, dass sie keine ausreichenden Maßnahmen ergreifen würden, um das Problem an der Wurzel zu packen.

Das Pollution Control Department (PCD) wiederum weist die Kritik zurück und erklärt, dass die Regierung einen kontinuierlichen und proaktiven Ansatz verfolgt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. PCD-Generaldirektor Athapol Charoenshunsa verweist auf den 12-Punkte-Sonderplan seiner Behörde. Er umfasst die Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit, die Einrichtung eines sogenannten „War Rooms“, also einer Art Kommandozentrale, in der alle Verschmutzungswerte überwacht werden, den Aufbau eines Netzwerks von Freiwilligen zur Überwachung von Bränden und zur Brandbekämpfung, die Übertragung der Verantwortung für die Waldbrandbekämpfung an die lokalen Verwaltungen, die Entwicklung einer App zur frühzeitigen Erfassung von Bränden und Verhandlungen zur Eindämmung von Brandrodung mit den Nachbarländern. Zur besseren Kommunikation mit der Öffentlichkeit wurde Mitte November darüber hinaus ein Kommunikationsunterausschuss zur Luftreinhaltung gegründet.

Der neue Unterausschuss soll als einheitliches Team Informationen von den zuständigen Behörden sammeln und die Öffentlichkeit informieren. Jeden Montag und Donnerstag werden diesbezüglich Pressekonferenzen einberufen, so Khun Athapol. Er führt fort, dass die Bevölkerung den Luftqualitätsindiz online unter Air4Thai.pcd.go.th und bangkokairquality.com in Echtzeit überprüfen kann sowie auch über die Smartphone-Apps Air4Thai (Play Store / App Store) und AirBKK (Play Store / AppStore).