Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Ohne Spitzenspielerin Luksika Kumkhum tritt das Fed-Cup-Team Thailand bei dem Ausscheidungsturnier vom 4. bis 9. Februar in Astana (Kasachs­tan) an.

Die Weltranglisten 66. zieht es vor, bei einem WTA-Turnier in den USA anzutreten. Thailand trifft in Astana in der Asienzone Gruppe I auf den Gastgeber Kasachstan, China, Südkorea, Indien, Indonesien und Pazifik Ozeanien.