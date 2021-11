FC Bayern nach Corona-Ärger zum Gruppensieg 

KIEW: Nach viel Corona-Wirbel und einem Liga-Ausrutscher setzt der FC Bayern seinen Siegeszug in Europa fort. Der fünfte Sieg im fünften Spiel bringt vorzeitig den Gruppensieg. Nagelsmann weist auf Gefahren hin. Bewegung scheint in die heikle Impfthematik zu kommen.

Manuel Neuer reckte zufrieden die Arme in die Höhe, Robert Lewandowski atmete ausgepumpt durch - der FC Bayern hat nach reichlich Corona-Ärger den Gruppensieg in der Champions League bejubelt. Die nach Infektionen und Quarantäne-Ausfällen personell arg dezimierten Münchner sicherten sich am Dienstagabend durch das 2:1 (2:0) bei Dynamo Kiew vorzeitig Rang eins in der Tabelle.

«Mission completed», sagte Kapitän Neuer bei DAZN. «Wir haben alle Spiele gewonnen, 15 Punkte und jetzt freuen wir uns auf das nächste Spiel gegen Barcelona.» Weltfußballer Lewandowski (14. Minute) mit einem traumhaften Fallrückzieher und Rückkehrer Kingsley Coman (42.) sicherten mit ihren Toren den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel. Vier Tage nach dem 1:2 der Bayern in der Fußball-Bundesliga in Augsburg überwand diesmal der eingewechselte Denys Harmasch die Münchner Abwehr (70.), die sich fast sogar noch den Ausgleich gefangen hätte.

«In Anbetracht der Umstände wie Platzverhältnisse und Personalsituation haben wir gut gebissen. Ein wichtiger Sieg», sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Die schon vor dem Spiel bei winterlichen Verhältnissen im Hochrisikogebiet als Achtelfinalist feststehenden Münchner durften sich darüber freuen, dass die lästige Impffrage zumindest kurzzeitig in den Hintergrund gedrängt wurde. Nach den Zwangspausen für die trotz Impfung infizierten Niklas Süle und Josip Stanisic sowie für die quarantäne-bedingt fehlenden Corona-Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance bleibt die Frage nach dem Piks aber weiter aktuell.

«Wichtig ist der Fokus, auf den wir uns konzentriert haben, dass wir uns nur auf das Spiel konzentriert und die Nebensächlichkeiten auf der Seite gelassen haben», sagte Neuer. Angeblich kommt Bewegung in die heikle Thematik, es soll ein Umdenken von Spielern stattgefunden haben.

«Es kommt immer darauf an, wie es sich in Zukunft gestaltet. Wenn natürlich die Spieler weiterhin in Quarantäne müssen, wenn sie ungeimpft sind, dann hat das immer eine kleine Gefahr für die Saisonziele», sagte Nagelsmann vor dem Anpfiff. Zudem musste der 34-Jährige im Olympiastadion auf den gelb-gesperrten Dayot Upamecano und den angeschlagenen Marcel Sabitzer verzichten. In der Ukraine fielen die vielen Ausfälle und nur vier Feldspieler auf der Bank nicht entscheidend ins Gewicht.

Lautstark trieb Nagelsmann sein verbliebenes Ensemble vom Spielfeldrand aus an und bejubelte die frühe Führung. Nach einer Hereingabe von Benjamin Pavard wurde der Ball nur unzureichend geklärt. Lewandowski schaltete schnell - und vor allem elegant. Der Fallrückzieher des Polens aus elf Metern bedeutete dessen neuntes Saisontor in Europas Königsklasse - sein 82. dort insgesamt.

Lewandowski hofft, dass er nach den Weltfußballerehren in der kommenden Woche auch mit dem «Ballon d'Or» geehrt wird. Diese prestigeträchtige Auszeichnung hatte die französische Sportzeitschrift «France Football» im Vorjahr wegen der Pandemie erstmals in ihrer Geschichte nicht vergeben.

Öfter als ihm lieb war stand auch Bayern-Kapitän Neuer im Blickpunkt. Nach einer Klärungsaktion von Leon Goretzka trat der Nationalkeeper auf dem holprigen Rasen am Ball vorbei, der dann gegen den Pfosten kullerte (29.). Nach einem Zweikampf zwischen Münchens Abwehrmann Lucas Hernández gegen Witalij Bujalskyj entschied der Video-Assistent, dass diese Aktion nicht elfmeterreif war (40.). Fast im Gegenzug ließ Thomas Müller eine Flanke von Corentin Tolisso zu Coman passieren, der zum beruhigenden 2:0 abschloss. In Augsburg hatte Coman beim 1:2 noch angeschlagen gefehlt.

Gleich zweimal rettete Neuer kurz nach dem Seitenwechsel glänzend gegen Mykola Schaparenko (47.) den Zwei-Tore-Vorsprung und war auch danach ein sicherer Rückhalt. Kiew witterte die Chance auf den ersten Saisontreffer in dieser Champions-League- Saison, der dann Harmasch glückte. Die Bayern ließen sich mit ihrer Rumpftruppe von der Aufmüpfigkeit der Gastgeber aber nicht vom Kurs auf den 18. Gruppensieg abbringen. Nur dem FC Barcelona (21) gelangen mehr Gruppensiege.