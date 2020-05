Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.20

Die Father Ray Foundation in Pattaya informiert, dass sie wegen der Covid-19-Coronavirus-Krise Hilfe braucht. Foto: Father Ray Foundation

PATTAYA: Die Father Ray Foundation, die mehr als 850 Kindern in Pattaya hilft, hat am Wochenende lokale Medien um Hilfe gebeten, da die Spenden aufgrund der weltweiten Coronavirus-Situation auf ein kritisches Niveau gesunken sind.

Pfarrer Sukhum Thanasing, Präsident der Father Ray Foundation, sagte „The Pattaya News“, die Spenden machten im Vergleich zum Vorjahr nur etwa zwanzig Prozent der Gesamtsumme aus. Seiner Meinung nach ist dies in erster Linie auf Covid-19 und den Mangel an Touristen in Pattaya zurückzuführen. Ein beträchtlicher Teil der Spenden kommt jedes Jahr von Urlaubern.

Mit dem Verbot internationaler Flüge nach Thailand und der Schließung der meisten Touristenattraktionen in Pattaya sind Spenden und die Unterstützung der Stiftung auf ein kritisches Niveau gesunken. Darüber hinaus hat sie viele Spender verloren, weil Menschen und Organisationen aufgrund der Covid-19-Situation selbst unter Liquiditätsproblemen leiden.

Pfarrer Sukham sagte weiter, dass die Stiftung in dieser schwierigen Zeit Mitarbeiter entlassen und ihre Ausgaben kürzen musste. Sie wolle aber sicherstellen, dass nicht ein einziges Kind unter der Gesamtsituation leide. Deshalb habe er sich entschlossen, die Medien um Unterstützung zu bitten. Das Zentrum an der Sukhumvit Road ist täglich geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter 038-428.717 und 091- 717. 9089.