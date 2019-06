Von: Redaktion DER FARANG | 24.06.19

BANGKOK: Ab 1. Juli können auf dem Flughafen Suvarnabhumi nur noch Passagiere der First- und Business Class sowie Personen mit besonderen Bedürfnissen wie Behinderte den Fast-Track-Dienst in Anspruch nehmen.

Thailändische Medien hatten einen Betrug der „Flughafenmafia" mit Einnahmen in Millionenhöhe aufgedeckt. Fast Track Tickets - verkauft von der Immigration und gehandhabt von der VFS Global Group - fanden ihren Weg in die Hände von Reisegruppen und weiteren Personen, die die Tickets mit enormen Gewinnen verkauften. Tickets, die 18 Baht kosteten, wurden für 200 bis 1.000 Baht gehandelt. Laut Sutheerawat Suwannawat vom Flughafenbetreiber Airports Authority of Thailand (AoT) wird das Personal ab 1. Juli die Premium Lanes aufmerksam beobachten.