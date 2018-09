Von: Björn Jahner | 17.09.18



PATTAYA: Nachdem sich die Beschwerden von Anwohnern über Verkehrsteilnehmer in der Soi Paniad Chang häuften, die ihre Fahrzeuge auf der Straße im Parkverbot abstellen, nahm sich die Verkehrspolizei der Problematik an und begann, Knöllchen zu verteilen.

Es stellte sich heraus, dass alle Parksünder Mieter oder Besitzer einer Wohnung in einem Condominium-Neubau sind, dem vorgeworfen wird, nicht ausreichend Parkraum für seine Bewohner bereitzuhalten. Im Gespräch mit den Beamten, wies das Condo-Management alle Vorwürfe zurück und beteuerte, dass die gesetzlich vorgeschriebene Zahl an Parkplätzen erfüllt wurde: 30 Prozent bemessen an der Gesamtzahl an Wohneinheiten. Immer wieder gerät die sehr schmal bemessene Soi Paniad Chang wegen Falschparkens in die Schlagzeilen: so wird bereits seit mehreren Jahren die Rollstuhlspur für SchülerInnen der Redemptoristen-Berufsschule für Personen mit Behinderung rücksichtslos zugeparkt.