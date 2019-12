Von: Björn Jahner | 24.12.19

PATTAYA: Das Panyapiwat Institute of Management (PIM), eine Corporate University der Charoen Pokphand Group, eröffnet im nächsten Jahr ihren neuen Campus in Pattaya.

Die Bildungseinrichtung soll dazu beitragen, den gestiegenen Fachkräftebedarf im Eastern Economic Corridor (EEC) zu decken. Der Campus trägt den Namen „PIM EEC“ und wird mit einem Budget von zwei Milliarden Baht auf einem 20 Rai großen Grundstück in Pattaya gebaut. Gemäß Parichart Buakao, stellvertretende Präsidentin des Amtes für Organisationskommunikation und Vertrieb des Instituts, sollen Bewerbungen in Kürze angenommen und der Unterricht im Juli 2020 aufgenommen werden.



In der ersten Phase werden am PIM EEC drei Bachelor-Studiengänge angeboten: Bachelor of Engineering in Automation (Automatisierungstechnik), Bachelor of Sciences in Digital Technology (Digitaltechnik) und Bachelor of Innovative Management (Innovationsmanagement).