Es wird in den nächsten Tagen noch kälter

THAILAND: Eine von China nach Thailand ziehende Kaltfront lässt in Bangkok die Temperaturen um 1 bis 3 Grad sinken. Laut der meteorologischen Behörde wird die Hochdruckzelle von Freitag bis zum nächsten Dienstag dem Nordosten einen Rückgang der Temperaturen um 3 bis 5 Grad und der nördlichen Region um 2 bis 4 Grad bringen.

Für Bangkok und seinen benachbarten Provinzen werden für den 13. bis 15. November Tiefsttemperaturen von 20 bis 22 Grad mit vereinzelten Regenschauern vorhergesagt. Die Mindesttemperaturen in anderen zentralen Provinzen erreichen vom 13. bis 17. November 19 bis 21 Grad, in der nördlichen Region werden es in den Ebenen zwischen 12 bis 19 Grad und in den Berggebieten 6 bis 12 Grad sein.

Das schwache Tourismusgeschäft in den nördlichen und nordöstlichen Provinzen soll einen Aufschwung erfahren, da Touristen in die Bergregionen strömen werden, um das Nebelmeer zu betrachten und das kalte Wetter zu erleben.