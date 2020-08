Von: Björn Jahner | 16.08.20



PATTAYA: Dass Thailands Grenzen wohl auch noch in den nächsten Monaten für ausländische Besucher geschlossen bleiben, darauf deutet das neue Geschäftsmodell eines der in der Bucht von Pattaya auf Reede liegenden Restaurantboote hin, in denen in Vor-Corona-Zeiten chinesische Reisegruppen massenhaft abgefüttert wurden und mit Cabaretshows unterhalten wurden.

So wurde das Restaurantschiff „Oriental Ocean“ in den letzten Monaten komplett umgebaut, um fortan inländische Touristen als erste schwimmende Rooftop-Bar der Touristenmetropole mit dem Namen „Ocean Sky Pattaya“ zu empfangen, die einen atemberaubenden Panoramablick auf Pattaya von der Seeseite aus bietet. Das Restaurant serviert sowohl thailändische als auch europäische Gerichte. In der Rooftop-Bar werden gut geschüttelte Cocktail-Klassiker angeboten.

Der Ticketstand befindet sich nahe dem Eingang zur Mixx Disco. Pro Person muss ein Voucher im Wert von 400 Baht gekauft werden. Foto Ocean Sky Pattaya

Der Besuch setzt den Kauf eines Vouchers im Wert von 400 Baht pro Person voraus, der im Ticketbüro nahe der Mixx Disco am Laem Bali Hai erhältlich ist. Der Wert des Vouchers wird von der Rechnung für Speisen und Getränke abgezogen. Speedboote zwischen dem Bali-Hai-Pier und der „Ocean Sky Pattaya“ verkehren alle 15 bis 20 Minuten.

Öffnungszeiten täglich von 17.30 Uhr bis Mitternacht. Ein Besuch empfiehlt sich besonders zu Sonnenuntergang. Mehr auf Facebook.