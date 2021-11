DUBAI/BANGKOK: Emirates, die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, fliegt ab dem 28. November wieder täglich den Bangkoker Suvarnabhumi International Airport an. Die Route zwischen Dubai und Bangkok soll mit einem Airbus A380 bedient werden, das Flaggschiff der Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai und Basis auf dem Flughafen Dubai.

Der Einsatz des größten in Serienfertigung produzierten zivilen Verkehrsflugzeuges in der Geschichte der Luftfahrt soll Emirates dabei helfen, die starke Nachfrage nach Flügen in das beliebte Urlaubsland zu befriedigen, nachdem Thailand wieder für geimpfte internationale Touristen geöffnet wurde.

Die täglichen A380-Flüge werden unter der Kennung EK372/373 durchgeführt und erhöhen die dringend benötigte Kapazität und Frequenz der Flüge nach Bangkok, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, informierte Emirates in einer Pressemitteilung. Das vierstrahlige Großraum-Langstreckenflugzeug des europäischen Flugzeugbauers Airbus mit zwei durchgehenden Passagierdecks, mit dem die profitable Strecke bedient werden soll, umfasst Sitzplätze in der First-Class, Business-Class und Economy-Class.

Der Einsatz des doppelstöckigen Großraumflugzeugs mit einer Kapazität von bis zu 853 Passagieren ergänzt die bereits bestehenden Flüge EK384/385, die ebenfalls täglich mit einer Boeing 777-300ER in einer Dreiklassenkonfiguration bedient werden, sowie die fünf wöchentlichen Flüge nach Bangkok über Phuket, die als EK378/379 durchgeführt und deren Frequenz ab dem 1. Dezember neu täglich durchgeführt werden sollen.

Mit der Aufnahme der A380-Verbindung bietet Emirates drei tägliche Flüge von und nach Bangkok an und unterstützt damit die Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Tourismus. Bangkok ist eine wichtige Destination für die Airline, die sie bereits seit mehr als drei Jahrzehnten bedient.

Mit der Lockerung der Reisebeschränkungen bietet Emirates ihren Kunden in Thailand und anderen Destinationen in der Region über ihr Luftdrehkreuz in Dubai Zugang zu vielen internationalen Zielen in ihrem weltweiten Streckennetz, das mehr als 120 Destinationen umfasst.