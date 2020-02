Elina Svitolina bei den Thailand Open

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 04.02.20

THAILAND: Die Nummer 5 der Weltrangliste, Elina Svitolina, und die Titelverteidigerin Dayana Yastremska haben ihre Teilnahme an den Thailand Open in Hua Hin bestätigt. Das WTA-Tennisturnier mit einem Preisgeld von 275.000 US-Dollar wird vom 10. bis 16. Februar in der True Arena ausgetragen.

Elina Svitolina hat 13 WTA-Einzeltitel gewonnen und im Jahr 2019 das Halbfinale der Grand-Slam-Turniere Wimbledon und US Open erreicht. Neben den beiden Stars aus der Ukraine zählen Zheng Saisai aus China und Hsieh Su-wei aus Taiwan zu den Top-Spielerinnen. Die thailändische Veteranin Tamarine Tanasugarn wird im Doppel der Frauen antreten.

Der Erlös aus dem Ticketverkauf für die Thailand Open geht an die Brustkrebsstiftung des Queen Sirikit Center, um Patienten mit Krebs im Endstadium im Rahmen des Projektes Bann Pak Ping zu helfen.

Tickets zu 800 bis 1.800 Baht gibt‘s unter THAITICKETMAJOR und Vana Nava Hua Hin.