Von: Björn Jahner | 12.01.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat am Mittwoch (11. Januar 2023) mit dem Testbetrieb einer elektrischen Lokomotive begonnen, die mit Bordbatterien betrieben wird. Der Motor wurde gemeinsam vom King of Mongkut Institute of Technology (KMIT) Ladkrabang, der Clean Energy Public Company und der SRT entwickelt.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob sagte, dass die elektrische Lokomotive zunächst eingesetzt wird, um Waggons vom Bahnhof Hua Lamphong zum Krung Thep Aphiwat Train Terminal (auch bekannt als Bang Sue Grand Station) zu ziehen.

Er erläuterte, dass es in Bang Sue eine Aufladestation für die Batterien gibt, dass aber weitere Aufladestationen an anderen Bahnhöfen eingerichtet werden sollen, und fügte hinzu, dass in diesem Jahr etwa 50 Elektrolokomotiven in Betrieb genommen werden sollen.

Elektrolokomotiven sind umweltfreundlich und können die Ausgaben für Diesel, der derzeit die Hauptkraftstoffquelle für Züge ist, um etwa 60 Prozent senken und die Treibhausgasemissionen um bis zu 25 Prozent reduzieren, bewtonte Khun Saksayam.

Der Minister wies auch darauf hin, dass die in den Lokomotiven verwendeten Batterien mit fortschrittlicher Technologie hergestellt werden und innerhalb von 10 Minuten ausgetauscht werden können, was zu einer Rationalisierung des Aufladevorgangs beitragen kann.