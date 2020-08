BANGKOK: Das Marineministerium rechnet damit, dass Boote und Fähren landesweit ab 2021 auf elektrische Motoren umgestellt werden, nachdem das Unternehmen Energy Absolute erfolgreich seine elektrische Fähre „Mine Smart“ auf dem Fluss Chao Phraya getestet hat.

Laut Withaya Yamoung, Generaldirektor des Ministeriums, wird sich die erste Phase der Entwicklung auf Schiffe für den öffentlichen Verkehr konzentrieren, da diese am einfachsten für die Einrichtung einer Ladeinfrastruktur entlang festgelegter Routen geeignet seien. Wegen steigender Luftverschmutzung, Smog-Emissionen, Lärmbelästigung und höherer Kosten würden Fährbetreiber EV-Booten mehr Aufmerksamkeit schenken. Und der Test der EV-Fähre auf dem Chao Phraya am Freitag durch Energy Absolute könnte die lokalen Fährbetreiber dazu bewegen, ihre Dieselmotoren gegen elektrische auszutauschen.

Für die Strecke zwischen Nonthaburi und der Innenstadt von Bangkok benötigt die emissionslose Hightech-Fähre weniger als eine Stunde. Foto: Energy Absolute

Energy Absolutes elektrisches Plug-in-Schiff soll im April nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen. Die Fähre wird zwischen der Brücke Phra Nangklao in Nonthaburi und der Skytrainstation Saphan Taksin in Bangkok verkehren. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Energy Absolute, Amorn Sapthaweekul, sagte, das Unternehmen rechne damit, 20 elektrische Flusskreuzfahrtschiffe auf den Markt zu bringen. Zehn weitere sollen Anfang nächsten Jahres Pendler aus dem Zentrum Bangkoks in die Außenbezirke entlang des Flusses transportieren. Zudem will das Unternehmen Anfang 2021 weitere 23 elektrische Fähren mit einem Budget von einer Milliarde Baht, einschließlich Fähr- und Schnellladeinfrastruktur, ausliefern.

Außerdem stellt das Unternehmen bis Anfang nächsten Jahres elektrische Limousinen für den Einsatz als Taxi her.