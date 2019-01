Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.19

BANGKOK: Einzelhändler haben am Freitag an die Regierung appelliert, die hohen Steuern auf einige Luxuswaren wie Kosmetika, Handtaschen, Schuhe und Bekleidung zu senken.

Ausländische Touristen und Thais würden mehr kaufen, der Staat würde höhere Steuern einnahmen und die Wirtschaft würde gestärkt. Zudem kauften Touristen weniger Produkte auf dem „grauen Markt“. Laut der Thai Retailers Association erheben Malaysia und Indonesien niedrigere Steuern auf importierte Luxusprodukte. Beide Länder hätten in den letzten Jahren die Importsteuern gesenkt. Als Folge habe der Verkauf von Luxuswaren an ausländische Urlauber zugenommen. Weiter fordert der Einzelhandel, die Monopolstellung des Unternehmens King Power International bei Duty-Free-Waren auf den Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang zu beenden. Auf allen sechs von der Airports of Thailand betriebenen internationalen Flughäfen sollte Duty-Free nach einzelnen Verkaufsfeldern wie Spirituosen, Tabakwaren, Kosmetika, Mode und Parfüm ausgeschrieben werden, eben nicht, wie bisher, als Ganzes. Das brächte dem Staat erheblich mehr Einnahmen.